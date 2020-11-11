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Ягудин прокомментировал скандальное видео с Дзюбой 

Спорт РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Ягудин высказался про секс-видео Дзюбы
Фото: Спорт РИА Новости
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин выступил в защиту нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, чье интимное видео ранее было опубликовано в Сети.
По словам Ягудина, публичным людям сейчас страшно кому-то позвонить или записывать видео из-за боязни публикаций частных сообщений.

"Уверен, что у каждого человека есть вещи, которые он не хочет публиковать. Это же личная жизнь. У себя дома я могу делать все, что угодно. Считаю, что история с Дзюбой не стоит выеденного яйца. Когда я выступал, то были другие технологии, а сейчас каждый день кого-то "вскрывают", фотографируют. Этим и страшна ситуация, а не тем, что сделал Артем. В такое время мы живем. Когда страшно сделать шаг, кому-то позвонить, записать видео. В любой момент все это может вскрыться", — заявил Ягудин в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале.

Ранее в интернет попало интимное видео, на котором запечатлен форвард "Зенита". На фоне инцидента главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи национальной команды.
Видео дня. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» в матче АПЛ
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Комментарии 1
Фигурное катание , Станислав Черчесов , Алексей Ягудин , СБОРНАЯ РОССИИ
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