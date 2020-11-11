Ягудин высказался про секс-видео Дзюбы

"Уверен, что у каждого человека есть вещи, которые он не хочет публиковать. Это же личная жизнь. У себя дома я могу делать все, что угодно. Считаю, что история с Дзюбой не стоит выеденного яйца. Когда я выступал, то были другие технологии, а сейчас каждый день кого-то "вскрывают", фотографируют. Этим и страшна ситуация, а не тем, что сделал Артем. В такое время мы живем. Когда страшно сделать шаг, кому-то позвонить, записать видео. В любой момент все это может вскрыться", — заявил Ягудин в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале.