Губерниев заработал за ледовое шоу больше Загитовой 

Комментатор Дмитрий Губерниев заработал больше олимпийской чемпионки Алины Загитовой за участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое прошло в Москве 7 ноября, сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Гонорар ведущего мероприятия составил 388 800 рублей. Выступавшие Загитова и семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес заработали по 357 504 рубля. Отмечается, что самый большой гонорар получили фигуристы-парники — 511 632 рубля.
В шоу также приняли участие двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, победительница первенства мира Елизавета Туктамышева и другие.
Ранее Траньков раскрыл гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу.