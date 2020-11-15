Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова раскрыла размер своей пенсии.

Где-то, наверное, 85-90 (тысяч рублей — Прим. ред.) Но у меня так много забот, мне этого не хватает", — сказала спортсменка в эфире телеканала "НТВ".

По словам Бестемьяновой, ее пенсия складывается из обычных пенсионных выплат и специальной "президентской" пенсии для олимпийских чемпионов. Сначала выплата за спортивные достижения составляла 15 тысяч рублей, но из-за инфляции ее проиндексировали, и постепенно она доросла до 60 тысяч.