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Авербух поругался с Исинбаевой из-за Тодоренко на «Ледниковом периоде» 

News.ru 3 часа назад
Авербух поругался с Исинбаевой
Фото: РИА Новости
Главный продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух и спортсменка Елена Исинбаева, входящая в жюри конкурса, поругались из-за оценок номера Регины Тодоренко и Романа Костомарова.
Пара Тодоренко — Костомаров на седьмом выпуске шоу «Ледниковый период» показала номер «Сибирский цирюльник», который, по словам Регины, стал наиболее сложным для неё в эмоциональном плане. Пара получила от жюри почти максимальные оценки (6,0). Ниже этого балла оказалась лишь оценка, которую выставила олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, поставившая 5,9.
Ведущий Алексей Ягудин попросил Исинбаеву объяснить такую оценку, на что та заявила, что «проконсультировалась», чем вызвала сначала удивление тренера Татьяны Тарасовой. Исинбаева заявила, что не почувствовала выступление Тодороенко и Костомарова на 6,0 и не смогла «убрать из себя спорт».
После этого пару поддержала ведущая Алина Загитова, а затем микрофон взял главный продюсер шоу Илья Авербух, который попытался возразить Исинбаевой и спросил у нее, помнит ли она фильм Никиты Михалкова и сцену, которую изобразили участники.

Когда сюжет начинают рассказывать словами, я считаю, что это недоработка в артистизме. Ну прости, Илюш, ну правда. Слушайте, мы тут судьи. Мы имеем свою точу зрения, и тут не может быть слёз, простите. Я сейчас тоже как заплачу. Никто меня не любит, меня столько критикуют за всё, что бы я ни сделала, — возразила Авербуху Исинбаева.

Как сообщал NEWS.ru, телеведущая и певица Ольга Бузова, выступающая в паре с фигуристом Дмитрием Соловьёвым, расплакалась, получив слабые оценки от Татьяны Тарасовой за номер по мотивам фильма «Экипаж» под песню Филиппа Киркорова.
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Комментарии 7
Фигурное катание , Роман Костомаров , Филипп Киркоров , Илья Авербух , Татьяна Тарасова , Дмитрий Соловьев , Алина Загитова , Алексей Ягудин , Регина Тодоренко , Елена Исинбаева , Никита Михалков , Ольга Бузова
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