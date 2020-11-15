Авербух поругался с Исинбаевой

Когда сюжет начинают рассказывать словами, я считаю, что это недоработка в артистизме. Ну прости, Илюш, ну правда. Слушайте, мы тут судьи. Мы имеем свою точу зрения, и тут не может быть слёз, простите. Я сейчас тоже как заплачу. Никто меня не любит, меня столько критикуют за всё, что бы я ни сделала, — возразила Авербуху Исинбаева.