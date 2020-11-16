«Полная фигня»: Губерниева возмутил прокат Бузовой 

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «полной фигней» прокат Ольги Бузовой и ее партнера Дмитрия Соловьева в шоу «Ледниковый период», после которого они стали кандидатами на вылет из программы.

Телекомментатор отреагировал на пост Филиппа Киркорова в поддержку Бузовой. Экс-участница «Дома-2» и ее партнер катались под песню Киркорова «О любви». Король российской эстрады заявил, что пара достойна оценки 6,0, и не должна вылететь с проекта.

«Я не просто удивлён, а возмущён — как этот номер мог попасть в номинацию», — написал певец.

В комментарии под публикацией Дмитрий Губерниев написал:

«Да ладно вам, полная фигня».

Поклонники Киркорова и Бузовой тут же накинулись на журналиста и посоветовали ему самому принять участие в шоу и показать, на что он способен.

Седьмой сезон «Ледникового периода», как сообщал «Рамблер», стартовал 3 октября. Пара Бузова — Соловьев на протяжении всего сезона не поднимались выше 10-го места. После одного из выступлений у Бузовой даже произошла истерика за кулисами.

«Как так?! Пашешь сутками, и все равно низкие оценки! Я была уверена, что поставят высокие баллы!» — плакала певица.

Во время последнего эфира Бузова не смогла сдержать слез после оценок жюри, а затем призвала поклонников спасти ее с партнером от вылета из проекта.