Бузовой стало плохо на тренировке

Ольге Бузовой стало плохо во время тренировки на льду, передает Super

На записи, сделанной во время подготовки к съемкам «Ледникового периода», видно, как Бузова падает на лед, держась за ребро. Партнер певицы Дмитрий Соловьев и тренер сажают Бузову на стул. Артистка сидит и стонет.

Как выяснило издание, певица долгое время тренировалась с трещиной в грудной клетке.

«Трещина в грудной клетке у певицы образовалась из-за большой нагрузки на тело во время исполнения сложных элементов с непривычки», — пишет Super.

Из-за постоянной боли и стресса ей и стало плохо на тренировке.

Съемки очередного выпуска «Ледниковго периода» должны пройти 17 ноября. Примет ли Бузова в них участие, пока неизвестно.

Как писал «Рамблер», Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев после предыдущего этапа шоу попали в номинацию — стали кандидатами на вылет из программы. На протяжении всего сезона они не поднимались выше 10-го места. После одного из выступлений у Бузовой даже произошла истерика за кулисами.

«Как так?! Пашешь сутками, и все равно низкие оценки! Я была уверена, что поставят высокие баллы!» — плакала певица.

Во время последнего эфира Бузова не смогла сдержать слез после оценок жюри, а затем призвала поклонников спасти ее с партнером от вылета из проекта.