Туктамышева прыгнула четверной тулуп на тренировке

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
«Легко и непринужденно. Лиза Туктамышева возвращает четверной тулуп» — говорится в сообщении инстаграма Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.
Ранее Туктамышева дала интервью, в котором рассказала, как относится к тому, что в женском одиночном катании фаворитами стали юные фигуристки, выполняющие сложные элементы.
«Прыгать четверные — здорово. Но лишь за счет них вид существовать не должен», — заявила 23-летняя фигуристка.