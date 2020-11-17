Туктамышева прыгнула четверной тулуп на тренировке

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«Прыгать четверные — здорово. Но лишь за счет них вид существовать не должен», — заявила 23-летняя фигуристка.

Ранее Туктамышева дала интервью, в котором рассказала, как относится к тому, что в женском одиночном катании фаворитами стали юные фигуристки, выполняющие сложные элементы.

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«Легко и непринужденно. Лиза Туктамышева возвращает четверной тулуп» — говорится в сообщении инстаграма Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

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