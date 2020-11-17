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Туктамышева объяснила, почему фигуристки рано завершают карьеру 

Спорт РИА Новости 1 час назад
Туктамышева объяснила ранний уход фигуристок из спорта
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева считает, что на ранний уход фигуристок из спорта влияет выступление на Олимпийских играх.
По мнению Туктамышевой, на уход Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой из фигурного катания оказало влияние завоевание золотых медалей на Играх в Сочи в 2014 году.

"После победы на Играх наступает опустошение, после которого непросто собраться эмоционально. Ты уже понимаешь, что кроется за победами. Если фигуристка дает себе год спада, то потом тяжело набрать форму и вернуться к тренировкам. Это как конфета. Пробуешь что-то сладкое, тебе это нравится и хочется еще", — рассказала Туктамышева в интервью GQ.

"Думаю, Сотникова и Липницкая вложили много сил и нервов, чтобы попасть в Сочи и победить. Тяжело оставаться на высоком уровне долгое время. Никто не может выступать десять лет на максимуме. Ну, кроме Ирины Слуцкой", — добавила фигуристка.

Сотникова в последний раз участвовала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16. Липницкая завершила карьеру в 2017 году.
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Фигурное катание , Аделина Сотникова , Ирина Слуцкая , Елизавета Туктамышева , Юлия Липницкая
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