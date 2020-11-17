Туктамышева объяснила ранний уход фигуристок из спорта

"После победы на Играх наступает опустошение, после которого непросто собраться эмоционально. Ты уже понимаешь, что кроется за победами. Если фигуристка дает себе год спада, то потом тяжело набрать форму и вернуться к тренировкам. Это как конфета. Пробуешь что-то сладкое, тебе это нравится и хочется еще", — рассказала Туктамышева в интервью GQ.