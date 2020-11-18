«Саша Трусова — это просто какая-то фантастика. Если она сохранит все это до Олимпиады… Не скажу, что она будет главным фаворитом, но одним из основных точно. Если так все и будет продолжаться, а она, насколько я понимаю, очень работоспособная, не привыкла сдаваться — она, конечно, очень серьезный конкурент для всех.
Ее поэтому и называют явлением. У нее своя история — она замечательный атлет, который прыгает многие прыжки, добавляя в них очень много физической силы. За счет этого она может компенсировать какие-то «вывалы» из элемента, если они случаются. Таким же был Ягудин.
Он мог в каких-то моментах не попасть, условно говоря, в толчок, «вывалиться» из прыжка, но вытаскивать его за счет силы, характера, огромного желания. Он умел собираться, когда это было больше всего нужно. В том числе и за счет этого стал олимпийским чемпионом.
Саша мне напоминает Ягудина. По подходу к спорту, даже по комплекции. Она — абсолютный атлет. Может быть, если уберет этот каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, который она срывает из программы в программу, и заменит на чисто исполненный тройной лутц-двойной риттбергер или на тройной аксель, то она может вообще исключить падения.
Но тут еще вот в чем дело. Она же падает не потому, что плохо катается, а из-за того, что очень сильно рискует. Это ее конек, козырь, философия. Поэтому здесь Саше и ее тренерам виднее, конечно, что ей нужно. Быть может, надо будет вставить в программу пять четверных, и даже в случае падения с одного из них к ней никто не подберется. Она работает на пределе своих возможностей, и понимая, что ей, может быть, чуть-чуть не хватает второй оценки, она берет именно техникой. И пока у нее это очень здорово получается», — цитирует Жулина «РБК-Спорт».