Но тут еще вот в чем дело. Она же падает не потому, что плохо катается, а из-за того, что очень сильно рискует. Это ее конек, козырь, философия. Поэтому здесь Саше и ее тренерам виднее, конечно, что ей нужно. Быть может, надо будет вставить в программу пять четверных, и даже в случае падения с одного из них к ней никто не подберется. Она работает на пределе своих возможностей, и понимая, что ей, может быть, чуть-чуть не хватает второй оценки, она берет именно техникой. И пока у нее это очень здорово получается», — цитирует Жулина «РБК-Спорт».