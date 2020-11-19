Тутберидзе против бывших учениц: кто сильнее 

В ближайший уик-энд в «Мегаспорте» пройдет третий в сезоне этап Гран-при — Rostelecom Cup. Пятница и суббота будут загружены соревновательной программой, а в воскресенье зрителей ждут показательные выступления.

В женском турнире борьба за победу развернется между Анной Щербаковой , Аленой Косторной, Александрой Трусовой Елизаветой Туктамышевой . Каждая из фигуристок обладает прыжком ультра-си. Щербакова в этом сезоне успешно исполняет квад-флип. Возможно, она добавит и лутц. Трусова показывала уже и лутц, и тулуп, и сальхов. Все ждут от нее исторического риттбергера. Сколько всего ультра-си на двоих исполнят главные квадистки планеты — еще одна интрига этапа.

Триксель Алены мы пока не видели, а вот Лиза, помимо акселя, восстановила и четверной тулуп.

Пары, которые с этого сезона тренируются вместе, уже встречались недавно в Казани, и там безоговорочно победили Мишина/Галлямов.

Абсолютно все выступления покажет сайт Первого канала, короткую программу у женщин, произвольную у мужчин и показательные выступления можно будет увидеть в прямом эфире и в телевизоре.