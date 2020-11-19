Тутберидзе против бывших учениц: кто сильнее 

В ближайший уик-энд в «Мегаспорте» пройдет третий в сезоне этап Гран-при — Rostelecom Cup. Пятница и суббота будут загружены соревновательной программой, а в воскресенье зрителей ждут показательные выступления.
В женском турнире борьба за победу развернется между Анной Щербаковой, Аленой Косторной, Александрой Трусовой и Елизаветой Туктамышевой. Каждая из фигуристок обладает прыжком ультра-си. Щербакова в этом сезоне успешно исполняет квад-флип. Возможно, она добавит и лутц. Трусова показывала уже и лутц, и тулуп, и сальхов. Все ждут от нее исторического риттбергера. Сколько всего ультра-си на двоих исполнят главные квадистки планеты — еще одна интрига этапа.
Триксель Алены мы пока не видели, а вот Лиза, помимо акселя, восстановила и четверной тулуп.
У мужчин в последний момент снялся Александр Самарин, его заменит Илья Яблоков. В отсутствие Самарина главными претендентами на победу видятся представители питерской школы — Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов должны были выступить на этапе в Лас-Вегасе, но не смогли вернуться в Штаты из-за коронавируса у партнера. Не выступят они и в Москве, так как были заявлены на американский этап. Зато зрители увидят действующих чемпионов Европы Александру Бойкову/Дмитрия Козловского, а также бронзовых призеров прошлогоднего финала Гран-При Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
Пары, которые с этого сезона тренируются вместе, уже встречались недавно в Казани, и там безоговорочно победили Мишина/Галлямов.
В турнире танцоров интриги почти нет: в отсутствие Александры Степановой и Ивана Букина вряд ли кто-то сможет навязать Виктории Синициной и Никите Кацалапову серьезную конкуренцию. Главное, чтобы обошлось без обострения травм.
Абсолютно все выступления покажет сайт Первого канала, короткую программу у женщин, произвольную у мужчин и показательные выступления можно будет увидеть в прямом эфире и в телевизоре.