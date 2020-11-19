Трусова исполнит три четверных прыжка в Москве

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Российская фигуристка Александра Трусова заявила три четверных прыжка в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Трусова заявила четверные лутц и тулуп, а также каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

Также стали известны элементы, которые исполнят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Щербакова заявила четверной флип. Самым сложным элементом программы Туктамышевой станет тройной аксель.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева, которая ранее пропустила несколько этапов Кубка России из-за болей в спине, не сможет принять участие в соревновании.

Этап Гран-при в Москве пройдет на арене "Мегаспорт" с 20 по 22 ноября.