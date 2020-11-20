У Щербаковой диагностирована пневмония

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У российской фигуристки Анны Щербаковой диагностирована пневмония, тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом источник сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что Щербакова не сможет выступить на этапе Гран-при в Москве.

"У Анны диагностирована пневмония. Тест на коронавирус перед соревнованиями показал отрицательный результат", — заявил собеседник агентства.

Щербакова является двукратной победительницей этапов серии Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы, а также двукратной чемпионкой России. В нынешнем сезоне она участвовала в двух этапах Кубка России и выиграла оба старта.

Соревновательная часть этапа Гран-при в Москве пройдет 20-21 ноября.