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Косторная выиграла короткую программу на Гран-при России 

Газета.Ru и ещё 12 3 часа назад
Косторная выиграла короткую программу на Гран-при России
Фото: РИА Новости
Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при России. Ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко по итогам пятничного проката набрала 78,84 балла, что позволило возглавить ей список лучших фигуристок этапа.
Вторую строчку заняла 23-летняя Елизавета Туктамышева, набравшая 74,7 балла. Третье место досталось еще одной ученице Плющенко Александре Трусовой, которая заработала по итогам короткой программы 70,81 балла. Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева ошиблась во время короткой программы на Гран-при России.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Алена Косторная , Елизавета Туктамышева , Евгений Плющенко
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