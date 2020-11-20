Трусова объяснила ошибки на «Гран-при»

Все новости на карте

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе «Гран-при» в Москве. Трусова заняла промежуточное третье место.

— Саша, что случилось? В чем причина ошибки на акселе?

— Не знаю. На тренировке и разминке, вроде бы, все получалось.

— А в целом как оцените свое выступление?

— Ну все кроме акселя у меня вроде получилось нормально. Будем работать больше, как и всегда.

— Извините, возможно, за неуместный вопрос, но — в чем причина проблем с флипом?

— Не знаю, я работаю над всеми элементами.