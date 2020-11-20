Косторная: у Плющенко абсолютно другой подход

«Сравнить сегодняшнее выступление и прошлое есть с чем — всё в лучшую сторону. Очень этому рада. При моей подготовке ничего не изменилось. После Казани отдохнула и поняла, над чем нужно работать, над чем нужно работать более усердно и ничего не упускать», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата».
«Идея родилась не просто так, у меня была попытка кататься под Билли Айлиш, и я хотела это оставить, если не музыку то образ именно этого произведения. Мы решили взять немного другую музыку, а не Lovely Билли Айлиш, но она меня раскрывает немного лучше.
Мне нравится тренировать с Евгением Плющенко, у него абсолютно другой подход. Он более спокойный, и мне очень нравится», — сказала Косторная.