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Косторная: у Плющенко абсолютно другой подход

Чемпионат.com
2 часа назад
Чемпионка Европы Алёна Косторная прокомментировала выступление в короткой программе на этапе серии Гран-при в Москве. После безупречного проката с двойным акселем Алёна лидирует перед произвольной программой.
Косторная: у Плющенко абсолютно другой подход
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сравнить сегодняшнее выступление и прошлое есть с чем — всё в лучшую сторону. Очень этому рада. При моей подготовке ничего не изменилось. После Казани отдохнула и поняла, над чем нужно работать, над чем нужно работать более усердно и ничего не упускать», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата».
В межсезонье Косторная перешла к Евгению Плющенко из группы Этери Тутберидзе, где ей поставили короткую программу под песню Билли Айлиш Lovely. Сейчас фигуристка катается под другую композицию той же исполнительницы.
«Идея родилась не просто так, у меня была попытка кататься под Билли Айлиш, и я хотела это оставить, если не музыку то образ именно этого произведения. Мы решили взять немного другую музыку, а не Lovely Билли Айлиш, но она меня раскрывает немного лучше.
Мне нравится тренировать с Евгением Плющенко, у него абсолютно другой подход. Он более спокойный, и мне очень нравится», — сказала Косторная.
Фигурное катание,Билли Айлиш,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Евгений Плющенко,
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