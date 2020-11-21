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Субботний
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20 ноября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Осасуна
1
—
1
Уэска
21 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Краснодар
1
—
0
Тамбов
Ахмат
2
—
2
Зенит
Локомотив М
1
—
0
Арсенал
21 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Леванте
1
—
1
Эльче
Вильярреал
1
—
1
Реал Мадрид
Атлетико М
1
—
0
Барселона
21 ноября
Бундеслига
3 из 7
Все матчи
Шальке-04
0
—
2
Вольфсбург
Арминия
1
—
2
Байер
Герта
1
—
4
Боруссия Д
21 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
0
—
2
Челси
Астон Вилла
1
—
2
Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Юнайтед
0
—
0
Вест Бромвич Альбион
22 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
ЦСКА
14:00
Сочи
Ротор
16:30
Урал
Рубин
19:00
Ростов
22 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Эйбар
16:00
Хетафе
Кадис
18:15
Реал Сосьедад
Гранада
20:30
Вальядолид
22 ноября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Фрайбург
17:30
Майнц
Кёльн
20:00
Унион
22 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Фулхэм
15:00
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
19:30
Арсенал
23 ноября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Уфа
17:00
Химки
23 ноября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
23:00
Бетис
23 ноября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Бёрнли
20:30
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
23:00
Саутгемптон
27 ноября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вальядолид
23:00
Леванте
27 ноября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
22:30
Вердер
27 ноября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
23:00
Ньюкасл Юнайтед
28 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Арсенал
14:00
Зенит
Химки
16:30
Краснодар
Ростов
19:00
Динамо М
28 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Эльче
16:00
Кадис
Валенсия
18:15
Атлетико М
Уэска
20:30
Севилья
28 ноября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
17:30
Кёльн
Унион
17:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
17:30
Фрайбург
28 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
15:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
18:00
Бёрнли
Эвертон
20:30
Лидс Юнайтед
29 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Урал
12:00
Сочи
Уфа
14:00
Тамбов
Рубин
16:30
ЦСКА
29 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Барселона
16:00
Осасуна
Хетафе
18:15
Атлетик Б
Сельта
20:30
Гранада
29 ноября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Байер
17:30
Герта
Майнц
20:00
Хоффенхайм
29 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
17:00
Манчестер Юнайтед
Челси
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
22:15
Вулверхэмптон
Плющенко вывел Трусову на худший прокат в карьере. У Тутберидзе Саша так не позорилась
Чемпионат.com
1 час назад