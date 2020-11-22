Гном Гномыч увидел позор отца своими глазами 

Стартовый день московского Гран-при подарил нам первую мини-сенсацию этапа: российские фигуристы лидировали «лишь» в трех видах из четырех. Виной этому стало прекрасное выступление грузина Мориса Квителашвили , который в пятницу опередил Петра Гуменника на 3 балла. Трибуны успех Мориса встретили очень тепло, а громче всех аплодировал, естественно, грузинский сектор.

В произвольной программе Морис также порадовать своих болельщиков не смог: падение с четверного тулупа и сильный недокрут на ойлере оставили грузинского фигуриста с серебром. Но для фигуриста, который впервые в сезоне вышел на соревновательный лед, это очень хороший результат.

«Очень долго ждал соревнований, соскучился по адреналину, волнению и болельщикам. Большое спасибо болельщикам за теплый прием и такую поддержку.

Очень благодарен России, я воспитан здесь, здесь тренировался. Нельзя исключать заслуги Российской федерации. Большое спасибо и Грузинской федерации, минспорта, олимпийскому комитету, которые поддерживают меня, не отворачиваются и дают возможность представлять мою историческую родину», — сказал Морис после выступления.