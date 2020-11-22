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Несколько японских изданий посвятили восторженные статьи Туктамышевой

Газета.Ru
2 часа назад
21 ноября российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла российский этап Гран-при. Стоит отметить, что японские издания The Digest и Shukan Gendai посвятили восторженные статьи Туктамышевой.
Туктамышева восхитила японцев
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В материалах отмечается, что в российском фигурном катании существует большая конкуренция, которая подстегивает спортсменок на борьбу друг с другом.
Также в статьях говорится о наставнике Елизаветы Алексее Мишине, чья подопечная сотворила настоящую сенсацию на соревнованиях. Ранее Туктамышева осталась в восторге от атмосферы на Гран-при России.
Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,Алексей Мишин,
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