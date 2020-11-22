Матч-центр
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Матч-центр
20 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
1 1
Уэска Уэска
21 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
1 0
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
2 2
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Арсенал Арсенал
21 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
1 1
Эльче Эльче
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
4 2
Сельта Сельта
21 ноября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Арминия
Арминия
1 2
Байер Байер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 3
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
21 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 2
Челси Челси
Астон Вилла
Астон Вилла
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
1 1
Сочи Сочи
Ротор
Ротор
0 0
Урал Урал
Рубин
Рубин
0 2
Ростов Ростов
22 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Хетафе Хетафе
Кадис
Кадис
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Алавес
Алавес
23:00
Валенсия Валенсия
22 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 3
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
1 2
Унион Унион
22 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
2 3
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
0 0
Лестер Сити Лестер Сити
23 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Химки Химки
23 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Бетис Бетис
23 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Саутгемптон Саутгемптон
27 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Леванте Леванте
27 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Вердер Вердер
27 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
28 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
14:00
Зенит Зенит
Химки
Химки
16:30
Краснодар Краснодар
Ростов