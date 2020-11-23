Ягудин обрушился на Плющенко из-за проката Трусовой 

На прошедшем Гран-при Трусова заняла только четвертое место. Спортивные аналитики ожидали от спортсменки лучшего результата, учитывая ее былые заслуги: в копилке фигуристки есть награды высшей пробы чемпионата мира среди юниоров, «серебро» и «бронза» взрослых чемпионатов России, а также третье место на чемпионате Европы.

Алексей Ягудин отметил, что ему «очень жаль» Трусову. По его словам, фигуристка известна отточенным выполнением четверного сальхова, лутца и тулупа, но в день соревнований, по его словам, «что-то пошло не так».

«Не знаю, что делают в "Ангелах Плющенко", но такой Трусову мы никогда не видели», — заявил спортсмен, напомнив, что ранее фигуристка со скандалом перешла из группы тренера Этери Тутберидзе к олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Ягудин подчеркнул, что Трусовой необходимо «выкинуть прокат из головы» и двигаться дальше.