Спортивный агент и организатор премии ISU Skating Awards Ари Закарян поделился мнением о развитии фигурного катания в США.

«В Америке многие родители отдают детей в такие виды спорта, где платят стипендии в институтах. Если ребенок показывает хорошие результаты, он автоматически попадает в какой-то университет — Стэнфорд, Гарвард , Йель и другие.

Но в фигурном катании нет таких возможностей. Если в Америке на уровне правительства поработают над этим моментом, то каким-то образом, может, вернут людей в фигурное катание. А так там печаль и беда.

Все понимают, что это дорогой вид спорта и будущего нет. Даже если они чего-то добьются, то русские их съедят на первых же соревнованиях. Уровень русского фигурного катания с остальным миром настолько высок, что им тяжело будет бороться», — сказал Закарян в эфире «Радио Маяк».