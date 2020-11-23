Ильиных ответила на слухи о романе с Топаловым

Фигуристка Елена Ильиных выступает в шоу «Ледниковый период» в паре с певцом Владом Топаловым. Их номера наполнены страстью и поцелуями, из-за чего зрители начали говорить о возможном романе между партнерами.
Однако все домыслы спортсменка опровергла, рассказав общественности о теплых отношениях с супругом артистом балета Сергеем Полуниным, которому она десять месяцев назад родила сына.
«Все самые хорошие мужские качества в нем присутствуют», — говорит Ильиных о супруге.
С Владом Топаловым фигуристку связывают исключительно рабочие моменты, однако спортсменка не отрицает, что ей действительно повезло с партнером.
При выходе на лед с непрофессионалом всегда присутствует страх, поскольку одно неверное движение может привести к падению и травме.
«Страшно, безусловно, риск всегда есть. Как есть он и в большом спорте, когда ты катаешься с профессионалом. В «Ледниковом периоде» чуть легче элементы, к тому же мне повезло — Влад очень сильный, ответственный и весь удар, если что, берет на себя», — рассказала фигуристка в интервью Woman.ru.
Несмотря на недавнее рождение ребенка, Елена Ильиных сразу же согласилась на участие в проекте. После родов ей позвонил Илья Авербух и, поздравив с рождением наследника, посоветовал быстрее приходить в форму, поскольку у него было интересное предложение. Им и оказалось участие в «Ледниковом периоде».
Ильиной удается совмещать не только съемки и материнство, но и работу тренера.
«Еще я работаю у Евгения Плющенко — с 6:30 утра тренирую ребят. Не знаю… Мне кажется, многие женщины сегодня существуют в таких условиях. Моя мама работала всю жизнь», — поделилась мнением спортсменка.
Шоу «Ледниковый период» в 2020 году стал объектом внимания общественности. Каждый эфир широко обсуждается между зрителями. Так, певицу Ольгу Бузову заподозрили в сговоре с судьями после выхода восьмого выпуска.