Ильиных ответила на слухи о романе с Топаловым

Фигуристка Елена Ильиных выступает в шоу «Ледниковый период» в паре с певцом Владом Топаловым . Их номера наполнены страстью и поцелуями, из-за чего зрители начали говорить о возможном романе между партнерами.

Однако все домыслы спортсменка опровергла, рассказав общественности о теплых отношениях с супругом артистом балета Сергеем Полуниным , которому она десять месяцев назад родила сына.

«Все самые хорошие мужские качества в нем присутствуют», — говорит Ильиных о супруге.

С Владом Топаловым фигуристку связывают исключительно рабочие моменты, однако спортсменка не отрицает, что ей действительно повезло с партнером.

При выходе на лед с непрофессионалом всегда присутствует страх, поскольку одно неверное движение может привести к падению и травме.

«Страшно, безусловно, риск всегда есть. Как есть он и в большом спорте, когда ты катаешься с профессионалом. В «Ледниковом периоде» чуть легче элементы, к тому же мне повезло — Влад очень сильный, ответственный и весь удар, если что, берет на себя», — рассказала фигуристка в интервью Woman.ru.

Несмотря на недавнее рождение ребенка, Елена Ильиных сразу же согласилась на участие в проекте. После родов ей позвонил Илья Авербух и, поздравив с рождением наследника, посоветовал быстрее приходить в форму, поскольку у него было интересное предложение. Им и оказалось участие в «Ледниковом периоде».

Ильиной удается совмещать не только съемки и материнство, но и работу тренера.