Чемпион мира по фигурному катанию, а ныне тренер Александр Жулин назвал условия возвращения олимпийской чемпионки Алины Загитовой в спорт. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, для возобновления карьеры спортсменке необходимо начать выполнять тройной аксель и четверные прыжки. Без этих элементов ей придется довольствоваться шестыми местами, что, по мнению, Жулина, Загитову не устраивает.

Кроме того, тренер отметил, что для возвращения на лед россиянке нужно отказаться от всех неспортивных проектов и начать «пахать». При этом Жулин высказал мнение, что Загитова сейчас чувствует себя очень комфортно.

19 октября стали известны планы Загитовой на соревновательный сезон. Спортсменка не будет принимать участие в этапах мирового Гран-при, а также в этапах Кубка России и чемпионате страны. На данный момент фигуристка сосредоточилась на съемках шоу «Ледниковый период», где выступает в роли соведущей Алексея Ягудина

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане, в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.