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Эксперты считают, что шансы Трусовой выиграть Олимпиаду 2022 года повысились 

Sport24 1 час назад
Шансы Трусовой выиграть ОИ 2022 года повысились
Фото: ТАСС
Аналитики букмекерских контор изменили коэффициенты на победу Александры Трусовой на зимних Олимпийских играх 2022 года.
Сейчас на золотую медаль ученицы Плющенко в БК «Тенниси» предлагается ставить за 5.80, что составляет 16% вероятности. Ранее победа Трусовой котировалась за 7.80 (12% вероятности).
На то, что победа достанется другой фигуристке, можно поставить за 1.10 (84% вероятности).
Если зимняя Олимпиада 2022 года состоится в назначенные сроки, Трусовой на момент Игр будет 17 лет. На недавнем Гран-при России Александра заняла четвертое место.
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