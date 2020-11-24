Шансы Трусовой выиграть ОИ 2022 года повысились

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Аналитики букмекерских контор изменили коэффициенты на победу Александры Трусовой на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Сейчас на золотую медаль ученицы Плющенко в БК «Тенниси» предлагается ставить за 5.80, что составляет 16% вероятности. Ранее победа Трусовой котировалась за 7.80 (12% вероятности).

На то, что победа достанется другой фигуристке, можно поставить за 1.10 (84% вероятности).

Если зимняя Олимпиада 2022 года состоится в назначенные сроки, Трусовой на момент Игр будет 17 лет. На недавнем Гран-при России Александра заняла четвертое место.