Савченко: Косторная катается по-взрослому

«Мне очень понравился Михаил Коляда в этом сезоне, я просто балдею от его выступлений. В прошлом сезоне мне нравился Дима Алиев. Что касается девочек, то я болела и всегда буду болеть за Алёну Косторную. Мне нравится ее катание и прыжки. Она катается по-взрослому. И очень красиво», — приводит слова Савченко Sport24.