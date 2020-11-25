Чемпионка Европы и мира 2015 года Елизавета Туктамышева
высказалась о критике в свой адрес, передает журнал Vogue.
Спортсменка призналась, что читает сообщения в социальных сетях, а также просматривает комментарии под своими публикациями, однако она уже научилась не воспринимать критику близко к сердцу.
«В моей жизни есть близкие люди, которым я доверяю на сто процентов, и знаю: когда что-то пойдет не так, они мне об этом скажут. И если все-таки вижу какой-то задевший меня комментарий, то обращаюсь за советом к ним», — заявила фигуристка.
Стоит отметить, что Туктамышева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Москве.
Ранее сообщалось, что Туктамышева планирует добавить четверной тулуп в программу.