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«Пусть не чирикают»: в фигурном катании готовят поправки против России 

Газета.Ru и ещё 1 17 минут назад
Норвегия внесла в Международный союз конькобежцев (ISU) инициативу о повышении возрастного ценза для перехода на взрослый уровень у девушек-одиночниц с 15 до 17 лет. Это может отрезать большое количество россиянок с четверными прыжками и тройным акселем от крупных международных соревнований. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что его организация "категорически против" таких поправок, а Татьяна Тарасова попросила норвежцев "не чирикать".
Норвежская ассоциация фигурного катания внесла в Международный союз конькобежцев (ISU) предложение о том, чтобы увеличить у женщин возраст перехода с юниорского уровня на взрослый с 15 до 17 лет.
По информации ТАСС, эта идея была озвучена норвежцами еще в 2019 году и уже попала в повестку конгресса ISU, однако из-за пандемии коронавируса заседание было перенесено на 2021-й год, поэтому о предложении стало известно только сейчас.
Президент ISU Ян Дейкема заявил, что начался опрос руководителей национальных федераций фигурного катания разных стран по этому поводу. Также чиновник сообщил, что вопрос увеличения возрастного ценза должен быть рассмотрен на заседании конгресса летом 2021 года.
Любопытно, что такой важный вопрос на повестку дня был внесен Норвегией, где фигурное катание не знает больших успехов со времен трехкратной олимпийской чемпионки Сони Хени (1912-1969).
Не исключено, что настоящими инициаторами выступили федерации из стран, где данный вид спорт более развит и для которых имеет какое-то реальное значение возрастной ценз (например, США и Япония).
Алина Загитова выиграла Олимпийские игры в 15 лет, Евгения Медведева стала двукратной чемпионкой мира в 17, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова в прошлом году забрали все золото серии Гран-при и весь пьедестал чемпионата Европы, когда еще не всем из них было по 16 лет, Камила Валиева в 14 уже считается одной из главных фавориток Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
Ни в одной другой стране — даже развитой в плане фигурного катания — нет такого количества конкурентоспособных девушек в столь юном возрасте.
Очевидно, что поднятие ценза до 17 лет сильно ударит именно по позициям России на взрослом уровне, поскольку отрежет большое количество талантов от статусных международных соревнований, в том числе и от Олимпиады.
В таком случае конкурентам станет проще бороться с россиянками. К тому же далеко не все из них сохранят до 17 лет свои элементы ультра-си — четверные и тройной аксель, — а кто-то уже успеет завершить карьеру, которая в современном фигурном катании становится все короче.
Конечно, еще неизвестно, примет ли ISU эти поправки, а если примет, то с какого года они начнут действовать (скорее всего, с постолимпийского сезона-2022/23). Но, как бы то ни было, в России уже отреагировали на эту инициативу — в основном негативно.
«Мы категорически против и в очередной раз готовы аргументированно отстаивать позицию нашей федерации», — цитирует ТАСС президента Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Норвежец-фигурист — такого понятия нет. У них нет ни одного человека, который катается, пусть они сидят, не чирикуют, какие требования они выдвигают, — жестко отреагировала Татьяна Тарасова. — Пусть они задумаются над смехотворностью этого предложения, они ставят себя в неловкое положение. Откуда они знают, со скольких лет нельзя выступать среди взрослых?»

«Это искусственная история. Если бы в Норвегии или тех же США и Канаде 15-летние девушки сейчас исполняли четверные прыжки, то такой вопрос бы не поднимался, — считает известный тренер Александр Жулин. — У великолепных норвежцев, кстати, есть прекрасные астматические препараты, с помощью которых они выигрывают Олимпиады и чемпионаты мира в лыжных гонках, и с этим ничего сделать не могут. Молодцы, придумывают что-то новое».
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Комментарии 7
Фигурное катание , Статьи
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