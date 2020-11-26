Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая попала в больницу после тренировки. Как именно она сломала ногу, спортсменка рассказала «Пятому каналу»

«В феврале мне предстоит ледовое шоу в Доброграде, и я готовлюсь уже достаточно давно к тому, чтобы там выступить. Наверно, я немножко не рассчитала свои силы и при приземлении с прыжка случилась такая грустная история», — пояснила фигуристка.

Она поблагодарила поклонников за беспокойство и пояснила, что некоторое время была вынуждена провести в больнице.

«Я чувствую себя замечательно настолько, насколько замечательно можно себя чувствовать в данной ситуации», — пояснила Ирина Слуцкая.

Как сообщал «Рамблер», Слуцкая является серебряной и бронзовой призеркой Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. В настоящее время она — депутат Московской областной думы.

Фигуриста не раз отмечала в интервью, что у нее системное ревматоидное заболевание и свою жизнь она поддерживает гормонами.