Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая на днях не включила фигурное катание в пятерку самых популярных видов спорта в России. Стоит отметить, что на «Матч ТВ» отутствуют трансляции фигурного катания — на канале считают, что покупка таких прав не оправдала бы себя с финансовой точки зрения.
«Это субъективное мнение Тины. Конечно, я с ней не согласна. Но зачем я с ней буду спорить? Канделаки вот такая вот. Фигурное катание хорошо смотрят! Для нас не имеет никакого значения частное мнение Канделаки», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.