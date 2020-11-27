«Это субъективное мнение Тины. Конечно, я с ней не согласна. Но зачем я с ней буду спорить? Канделаки вот такая вот. Фигурное катание хорошо смотрят! Для нас не имеет никакого значения частное мнение Канделаки», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.