Видео с Алиной Загитовой длиною в час — настоящий подарок для болельщиков. Олимпийскую чемпионку можно раз в неделю видеть в роли ведущей «Ледникового периода», но там главные герои — участники проекта. А во время совместного прямого эфира Puma и OZON все внимание досталось 18-летней фигуристке — Алина показывала упражнения для тренировки и отвечала на разные вопросы зрителей.

Sport24 записал все самое важное.

— Как ты пришла в фигурное катание?

— Я из спортивной семьи. Естественно, меня отдали в спорт. Папа — хоккеист, поэтому мое занятие должно было быть связано со льдом. Отдали в фигурное катание. Сначала мне не очень нравилось. Плакала, потому что не хотела выходить на лед. Переживала из-за того, что родители уходили. Скучала по ним. А потом втянулась, начались соревнования. Мне понравилось.

— Когда лучше всего отдавать ребенка в фигурное катание?

— Я начала в пять лет, но занималась непрофессионально, более углубленно стала где-то с семи. По нынешним меркам это поздно, так делать не нужно (смеется). В 7 лет дети делают колоссальные вещи, которые я точно не делала в этом возрасте. Сейчас лучше идти в фигурное катание где-то с трех лет. Мне так жалко это говорить…

— Потому что с самого юного возраста ребенок трудится?

— Но это и очень круто! С детства к дисциплине приучаешься.

— В других видах спорта пробовала себя?— Этого никто не знал, но я несколько месяцев занималась гимнастикой, потому что у меня не получалось в фигурном катании. Мама сказала: «Давай пойдем на гимнастику, тебя там растянут специально для фигурного катания». Это было для того, чтобы я не плакала. Думала, что мы временно туда ходим, а у мамы были мысли, чтобы я оставила фигурное катание и занималась гимнастикой постоянно. Но мы все-таки вернулись обратно.

— В чем разница между фигуристом в 14 и в 18 лет?

— В возрасте! В нашем виде спорта тяжелее в 18. Чем старше ты становишься, тем тяжелее выносить всю нагрузку, которую ты делал в 14. Но это необходимо, если ты хочешь быть чемпионкой.

— Какие качества характера помогли тебе стать олимпийской чемпионкой?

— Трудолюбивость. Вообще, очень много качеств нужно, чтобы быть спортсменом высокого уровня. Естественно, с тобой должны быть люди, которые тебе будут помогать делать то, что ты сейчас делаешь — тренеры. И надо быть спокойной. Ох, тяжело говорить о себе.

— Каков образ жизни профессиональной фигуристки?

— Это очень интересная жизнь и с другой стороны — очень трудная. Если ты приходишь к какому-то результату, то ты понимаешь, что все было не зря. Это очень здоровские эмоции.

— Твои любимые элементы фигурного катания?

— Сложно… Наверное, прыжки. В принципе, все элементы любимые, но есть более любимые — лутц, флип. Не люблю тулуп.

— Не страшно прыгать?

— Ты их учишь с детства. И сложно заходить на них именно головой. Очень долго не могла зайти на тройной. Был момент, что я упала с одного прыжка на голову и потеряла сознание. После такого сложно заходить в элементы.

— То есть прыжки давались непросто?

— Это точно не любовь с первого взгляда. Столько слез было! Но потом я их так отработала, что теперь они мне нравятся.

— Как проходит твоя учеба?

— Чуть-чуть изучаю продюсирование и журналистику.

— Хочешь стать журналистом?— Нет (смеется). Журналистом я не хочу быть. Мне больше интересно продюсирование. Может быть, себя продюсировать. Возможно, кто знает.

Многие люди, кстати, думали, что я поступлю на какой-то спортивный факультет. Но у меня как-то поменялись планы. Я решила, что еще успею получить спортивное образование. Поэтому, выбрала РАНХиГС.

— А тренировать?

— Сейчас пока нет желания. Я больше занимаюсь собой. В дальнейшем — почему нет, не будем загадывать.

— У тебя бывают выходные?

— Бывает, и я очень радуюсь этим дням. Как правило, в эти дни я просто лежу и ничего не делаю — сплю, смотрю сериалы.

— Чему в первую очередь должен научиться тот, кто впервые встает на лед?

— Падать. Надо уметь правильно падать, чтобы не получить травму головы. Приземляться на бок — есть очень много техник и даже специальные люди, которые учат тебя падать.

— Как поддерживаешь вес?

— Утром я встаю на весы. Если там плюс — я себя ограничиваю в течение дня. Если нормальный вес — ем только обед и чуть-чуть на ужин. Я почти не завтракаю. Но мне сейчас все фитоучителя наоборот говорят, что нужно завтракать. И это правильно. А я ем не по правилам (смеется).

— Не кружится ли голова при вращениях?

— Такое бывает, когда ты долго не занимаешься. И у тебя случается раскоординация всего тела. Ты не понимаешь, что у тебя происходит. Звездочки летают. Но потом привыкаешь и не обращаешь внимания на то, что у тебя там что-то где-то кружится.

— Какой у тебя питьевой режим?

— В олимпийский сезон я почти не пила воды. Это тоже неправильно (смеется). Чтобы поддерживать вес, ограничивала себя даже в питье.

— Что любишь делать в свободное время?

— Люблю ходить по магазинам, если у меня есть время. Смотреть сериалы, фильмы, клеить стразы, рисовать. Очень люблю готовить! Даю родителям и сестре на дегустацию. Но свободного времени очень мало.

— Как ты настраиваешь себя в сложные моменты?

— Для этого есть тренеры, которые хорошо знают меня. Даже иногда лучше, чем я сама. Если они видят, что я нервничаю, они сразу делают атмосферу более веселой. И отвлекают меня. Хотя у нас настолько наработаны программы на тренировках, что просто выходишь и делаешь на автомате.

— Есть ли разница между питанием во время соревнований и в обычной жизни?

— Лучше не делать резкий скачок. Надо питаться правильно, маленькими порциями. Но иногда (вне соревнований) я позволяю себе какие-нибудь вкусняшки.

— Бывает такое, что приходишь на тренировку и вообще не получается элемент?

— Бывает, конечно. Без этого никуда, мне кажется. Но в этой ситуации тренеры помогают.

— Есть у тебя любимый костюм среди тех, в которых ты выступала?

— Они все очень дороги для меня. Сохранилось даже то платье, в котором я выступала в детстве. Все наряды остались. И все дороги. Но, я думаю, всем больше всего запомнились костюмы с программ «Черный лебедь» и «Дон Кихот», с которыми я выступала на Олимпиаде.

— Тебе подарили много сердец на показательных во время этапа Гран-при в Москве. Твоя собачка уже успела их облюбовать?

— Акция с сердечками была очень крутой, спасибо. Масару на них спит. Она подружилась со всеми игрушками, которые мне бросают на лед. Некоторые уже класть некуда (смеется). Так что это эти подарки не только для меня, но и для нее.

— Многие пишут, что, несмотря на все свои регалии, ты осталась простым человеком.

— Очень важно оставаться человеком. Какой бы у тебя не был статус, ты должен относиться к людям как обычный человек. Для меня это качество самое важное в людях — быть человечным.

— Какие планы на предстоящие праздники?

— У нас есть традиция — собираться всей семьей на Новый год и слушать Владимира Владимировича. А уже где-то 2 января мы обычно вновь выходим на лед.

— То есть праздник у чемпионов длится недолго?

— Но это все равно праздник. И мы его очень долго ждем.