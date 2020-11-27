Навка открыла академию фигурного катания 

«Спешу поделиться с вами моей маленькой гордостью и большой радостью! Долго думала, да или нет, взвешивала все за и против, слушала доводы и уговоры педагогов, родителей детей. И в итоге я решилась на такой ответственный шаг — взять под своё крыло эту группу и вместе с ними развивать её. Так и родилась академия фигурного катания для детей и их родителей «Наши надежды» для занятий профессиональным спортом», — написала Навка в своём Instagram.