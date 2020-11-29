Тутберидзе ответила подписчице на слова о Загитовой

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериал «Тёмные начала» 1 сезон
Сериал «Тёмные начала» 1 сезон Cмотрите в Okko ⟶
Матч-центр
22 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
1 1
Сочи Сочи
Ротор
Ротор
0 0
Урал Урал
Рубин
Рубин
0 2
Ростов Ростов
22 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Хетафе Хетафе
Кадис
Кадис
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 3
Вальядолид Вальядолид
22 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 3
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
1 2
Унион Унион
22 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
2 3
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 0
Арсенал Арсенал
23 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
1 2
Химки Химки
23 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
4 0
Бетис Бетис
23 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
27 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Леванте Леванте
27 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
5 3
Вердер Вердер
27 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
28 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
0 0
Зенит Зенит
Химки
Химки
1 0
Краснодар Краснодар
Ростов
Ростов
4 1
Динамо М Динамо М
28 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
1 1
Кадис Кадис
Валенсия
Валенсия
0 1
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
0 1
Севилья Севилья
28 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Арминия Арминия
Унион
Унион
3 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Боруссия Д
1 2
Кёльн Кёльн
28 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер Сити
5 0
Бёрнли Бёрнли
Эвертон
Эвертон
0 1
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
29 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
0 0
Сочи Сочи
Уфа
Уфа
14:00
Тамбов Тамбов
Рубин
Рубин
16:30
ЦСКА ЦСКА
29 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
16:00
Осасуна Осасуна
Хетафе
Хетафе
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Сельта
Сельта
20:30
Гранада Гранада
29 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Байер
Байер
17:30
Герта Герта
Майнц
Майнц
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
29 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
22:15
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
30 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
23:00
Эйбар Эйбар
30 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
20:30
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
4 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Сельта Сельта
4 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
22:30
Унион Унион
4 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
5 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
16:30
Тамбов Тамбов
Краснодар
Краснодар
19:00
Ротор Ротор
5 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Хетафе Хетафе
Севилья
Севилья
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М
Атлетико М
20:30
Вальядолид Вальядолид
5 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Арминия
Арминия
17:30
Майнц Майнц
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
5 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:30
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:00
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
20:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
6 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ростов
Ростов
14:00
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
16:30
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Химки Химки
6 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
16:00
Уэска Уэска
Осасуна
Осасуна
18:15
Бетис Бетис
Вильярреал
Вильярреал
20:30
Эльче Эльче
6 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
20:00
Байер Байер
6 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
15:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
19:30
Арсенал Арсенал

Тутберидзе ответила подписчице на слова об удалённых фото Загитовой 

News.ru 2 часа назад
Тутберидзе ответила подписчице на слова о Загитовой
Фото: ТАСС
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе на своей официальной странице в социальной сети ответила подписчице на обвинение в удалении снимков спортсменки Алины Загитовой.
Не так давно аккаунт наставника был взломан. После этого многие посты исчезли. В частности, среди них были записи с фотографиями Загитовой. Однако одна из подписчиц решила, что удаление снимков — это жест самой Тутберидзе. Тренер, как посчитала пользовательница Сети, убрала фото с Загитовой специально, оставив при этом посты с Евгенией Медведевой.
Тутберидзе заметила в ответ, что подобные умозаключения являются показателем ограниченного мышления.

После взлома исчезли многие публикации, связанные с важными событиями в моей жизни, в том числе и очень личные, — написала тренер в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, олимпийская чемпионка Пхёнчхана по фигурному катанию Алина Загитова смогла двумя словами описать характер и методы работы её тренера Этери Тутберидзе.
18-летняя фигуристка в эфире телеканала «Матч ТВ» назвала Тутберидзе одновременно и мягкой, и деспотичной. По мнению Загитовой, такое парадоксальное сочетание идеально для тренерской работы.
Видео дня. Лучшие голы 9-го тура Английской Премьер-лиги
News.ru: последние новости
Тарасова оценила слова Канделаки о непопулярности фигурного катания Тарасова оценила слова Канделаки о непопулярности фигурного катания Загитова задумалась о продюсировании после спортивной карьеры Загитова задумалась о продюсировании после спортивной карьеры Ягудин раскритиковал Плющенко за провал Трусовой на Гран-при России Ягудин раскритиковал Плющенко за провал Трусовой на Гран-при России
Комментарии
Фигурное катание
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
«Не понял, зачем Дзюба стал извиняться»
02:39
«Не понял, зачем Дзюба стал извиняться»
Около спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение