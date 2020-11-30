Алина Загитова призналась, что могла в детстве уйти из фигурного катания, а Евгения Медведева вспомнила, как шутка подруги помогла ей выиграть турнир. Елизавета Туктамышева выбрала лучшее платье в карьере, а Аделина Сотникова анонсировала выход автобиографии. Елена Радионова попробовала свои силы в хоккее, а Елена Савченко допустила переход в одиночное катание. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Макияж Туктамышевой и восхищение Мишина

Победительница московского этапа серии Гран-при по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что всегда была неравнодушна к макияжу, поэтому перед выступлениями предпочитает краситься самостоятельно.

«Я с детства люблю краситься, возиться с волосами. Раньше постоянно всем косички заплетала. Так что индустрия красоты меня всегда привлекала. На все соревнования я с 10 лет красилась сама, рука набита. Макияж и причёска — это своеобразный ритуал для многих фигуристок», — цитирует Туктамышеву Vogue Russia.

Кроме того, она рассказала какой из костюмов для своих программ считает лучшим.

«Чёрное платье, в котором я катала чарльстон и танго. Ещё зелёное для показательного номера под композицию Shallow. Вообще люблю оттенки зелёного, мне нравится, как они подчеркивают тёмный цвет волос. Ещё платье для короткой программы этого сезона очень нравится», — добавила спортсменка.

Победа 23-летней ученицы Алексея Мишина на этапе Гран-при убедила скептиков в том, что она по-прежнему остаётся конкурентоспособной на фоне более молодых коллег. А для фанатов, пожалуй, главной хорошей новостью последних дней стало то, что Елизавета рассчитывает поехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, о чём заявила она сама.

По словам тренера, столь продолжительная по нынешним меркам карьера подопечной обусловлена её «умением терпеть и одарённостью».

«Лиза — это не какой-то товар, который дожидается, когда её купят. Это уникальный человек, уникальная спортсменка. Если у неё не всегда получается твёрдо и упёрто идти по жизненному пути, именно это её останавливает, а не ограниченность таланта. Она может устать от жизни в фигурном катании», — заявил Мишин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Воспоминания Загитовой и слухи о коронавирусе Медведевой

Алины Загитова тем временем опубликовала в своём Instagram-аккаунте фрагмент тренировки, на котором она исполняет некую программу. При этом звук в видео отсутствует, а в подписи упоминается хореограф Илья Авербух. Позднее специалист подтвердил, что работает с олимпийской чемпионкой Пхёнчхана-2018.

«Да, мы вместе ставим программу, которая будет показана в рамках «Ледникового периода», — сказал Авербух РИА Новости.

Мир мог бы и вовсе не узнать о фигуристке Загитовой — она призналась, что в детстве ей не нравился этот вид спорта, а походы на тренировки сопровождались слезами.

«Никто не знает об этой истории, но в детстве я несколько месяцев занималась гимнастикой, потому что с фигурным катанием просто не получалось. Мама предложила пойти на гимнастику: «Тебя там растянут специально для выступления на льду». Это всё было сделано для того, чтобы я не плакала. Я-то думала, что мы туда временно ходим, а у мамы были мысли о моём уходе из фигурного катания. Но в итоге решили вернуться обратно на каток», — рассказала Загитова в прямом эфире Instagram.

По её словам, жизнь профессионального фигуриста, с одной стороны интересная, но с другой — очень сложная. И одна из трудностей заключается в необходимости поддерживать вес. Загитова рассказала, что в олимпийский сезон ей приходилось ограничивать себя не только в еде, но и в питье.

«Утром я встаю на весы. Если там плюс — я себя ограничиваю в течение дня. Если нормальный вес — ем только обед и чуть-чуть на ужин. Я почти не завтракаю. Мне сейчас все фитоучителя говорят, что, наоборот, нужно завтракать. А я ем не по правилам», — объяснила Загитова.

В «Хрустальном» роль диетолога выполняет сама Этери Тутберидзе, рассказал хореограф группы Даниил Глейхенгауз. Тренерский штаб сам следит за тем, чтобы подопечные поддерживали форму, однако, вопреки распространённому мнению, никто не ограничивает их в еде. По словам Глейхенгауза, обязательное взвешивание проходит раз в день. Если наставников не устраивает его результат, то они советуют фигуристу поменять вес.

«Если у тебя, например, вес 47 кг, а тебе говорят, что относительно твоего роста или веса на протяжении года-полугода должно быть 46,5 кг, то никто не говорит, что завтра нужно прийти и весить 46,5. Тебе дают неделю. За семь дней — небольшая проблема по сто грамм снижать вес. Не прибегая ни к каким запрещённым методам. 500 грамм — Это ещё не смертельно. Вот если плюс полтора или два килограмма, то просто не будешь прыгать. Это уже травмоопасно», — рассказал Глейхенгауз в интервью Youtube-каналу Figure Skaters Tube.

В свою очередь, Евгения Медведева рассказала, какую важную роль для спортсменов играет поддержка. Двукратная чемпионка мира вспомнила, что сильно переживала перед выходом на каток на одном из турниров, тогда ей на помощь пришла подруга.

«Боялась, что провалюсь. Я позвонила близкой подруге за три часа до выступления, она рассмеялась тогда и сказала: «Медведева, под тобой только пьедестал может провалиться». Меня рассмешила эта шутка, и я совсем потеряла страх. Тот турнир я выиграла», — написала Медведева в Instagram.

Медведева пропускает первую половину сезона из-за травмы спины, и пока неизвестно, вернётся ли она на лёд в ближайшее время. А перед этапом Гран-при и вовсе появились сообщения о том, что она заболела коронавирусом. Однако фигуристка поспешила опровергнуть эту информацию, заверив, что перенесла лишь сильную простуду

Амбиции Савченко и переквалификация Радионовой

Вслед за Александрой Трусовой о выходе своей автобиографии объявила олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова. По её словам, книга, получившая название «Сердце льда», будет содержать не только историю её карьеры, но и полезные советы и рекомендации тем, кто лишь начинает свой путь в фигурном катании.

«Я готовила новый проект и в течение последнего месяца сделала невозможное. Может, когда-нибудь поделюсь с вами. Долго к этому шла, честно скажу, через сомнения и осмысление многих моментов в жизни и спортивной карьере. Это была большая, трудная и очень значимая для меня работа. Столько воспоминаний и событий. И вот, наконец, это произошло!», — поделилась радостью Сотникова.

В отличие от Сотниковой, шестикратная чемпионка мира в парном катании Алёна Савченко пока явно не настроена подводить итоги своей карьеры. В начале нынешнего года она возобновила тренировки спустя всего несколько месяцев после рождения ребёнка. В июле поразила своим исполнением на удочке тройного акселя и четверного тулупа. А уже сейчас 36-летняя фигуристка заявила, что может попробовать свои силы в одиночном катании.

«Если перейду в одиночное катание, то, конечно, запрыгаю тройной аксель и четверной тулуп. Смотря на женское фигурное катание в Германии, думаю, можно и попробовать. Сейчас главное — дождаться окончания карантина, а там посмотрим. Возможно, я ещё всех удивлю. Я бы не отказалась от второй золотой олимпийской медали. И с удовольствием попробовала бы себя в одиночном катании», — цитирует Савченко «Чемпионат».

В то же время спортсменка допустила, что продолжит карьеру в парном катании. Однако в этом случае многое будет зависеть и от её прежнего партнёра Бруно Массо, с которым она намерена продолжить сотрудничество.

А объявившая в сентябре о завершении карьеры Елена Радионова уже начинает пробовать себя в роли наставницы. Однако пока её единственным подопечным стал хоккеист «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Представители двух столь различных видов спорта встретились на льду в рамках нового шоу омского клуба.

Сначала защитник должен был надел коньки для фигурного катания и выполнить несколько простых элементов под руководством Радионовой. Однако проблемы у него возникли уже на стадии выхода на лёд. В результате Шарипзянову пришлось переобуться в более привычную обувь.