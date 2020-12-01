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Ягудин назвал истинную причину, по которой набросился на фигуриста-гея Риппона, вступившегося за транссексуалов 

Sport24 1 час назад
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, что именно послужило причиной его резкого высказывания в адрес американского фигуриста нетрадиционной ориентации Адама Риппона.
Конфликт между ними произошел в июне прошлого года. Все началось с поста известной английской писательницы Джоан Роулинг, которая с сарказмом в твиттере высказалась по поводу того, как можно назвать транссексуалов с менструацией. Риппон в комментариях написал: «Я пожертвовал 1000 долларов проекту „Окра“, потому что жизнь транссексуалов имеет значение, жизнь черных транссексуалов тоже имеет значение. Пошла в задницу Джоан Роулинг с ее тупым мнением и такими же комментариями». Ягудин в сторис процитировал слова американца, сопроводив их фразой: «Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!»

«Я не оправдываю свои слова, это было ошибкой. У меня очень много знакомых нетрадиционной сексуальной ориентации. Честно, мне по барабану на Адама Риппона, как он живет, кому он тысячу долларов «донейшн» делает. Меня возмутила немножко другая история.

Когда писательница «Гарри Поттера» возмутилась по поводу одной из статей, в которой было написано «человек с менструацией». Она говорит: «Простите, к этому же есть слово — женщина. Почему мы забыли?» И как на нее напали. Эта известнейшая писательница только весной этого года потратила своих денег миллион фунтов на помощь детям. И они ей затыкают рот, в том числе и Адам Риппон. Чтобы она засунула свое мнение в задницу. Вот что меня возмутило. И мои извинения туда же. И когда пошло давление со всех сторон — вот что меня тогда вывело из себя. А то, какой образ жизни ведет Риппон и куда он жертвует, мне вообще все равно», — сказал Ягудин в интервью журналисту Василию Конову на его ютуб-канале.
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Комментарии 96
Фигурное катание , Видео , Адам Риппон , Алексей Ягудин , Джоан Роулинг , Гарри Поттер
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