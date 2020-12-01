«Я не оправдываю свои слова, это было ошибкой. У меня очень много знакомых нетрадиционной сексуальной ориентации. Честно, мне по барабану на Адама Риппона, как он живет, кому он тысячу долларов «донейшн» делает. Меня возмутила немножко другая история.