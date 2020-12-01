Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала в сторис в инстаграме видео веселого диалога с известным российским тренером Алексеем Мишиным , случившегося на съемках шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Говорите, что хотите», — сказала Навка Мишину, направив на себя и него селфи-камеру сматрфона.

Мишин: «Ну, что, надо жить так, чтобы жизнь казалась бесконечной. И всегда будет все хорошо, как у нас с тобой».

Навка: «Мой дорогой, любимый Алексей Николаевич, как я вас рада видеть. Всегда. Вы не меняетесь и даете нам такой пример».

Мишин: «Ты знаешь, я хочу тебе сказать, я бы еще ярче выразил свои чувства, но твое супружество немного сдерживает меня».

Навка: «Слава богу, что вас что-то сдерживает».

Услышав последнюю фразу, сидевшая рядом за столиком жюри заслуженный тренер СССР Татьяна добавила: «Иначе было бы страшное дело».