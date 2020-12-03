Кубок России несет потери: снялись три участника

Мировое фигурное катание фактически парализовано вот уже год. В этих обстоятельствах самым конкурентным и привлекательным турниром нового сезона стал Кубок России, который выступает отборочным к чемпионату страны. Однако на главном внутрироссийском старте, который должен был собрать лучших спортсменов по итогам пяти этапов Кубка, вряд ли окажутся все ведущие фигуристы.

Изначально под большим вопросом было участие в чемпионате России Евгении Медведевой. Вернувшаяся к Этери Тутберидзе одиночница не вышла на лед ни в одном из стартов осени, хоть и была на контрольных прокатах сборной. Перед началом сезона-2020/21 у серебряного призера Олимпийских игр в Пхенчхане обострилась хроническая травма спины, из-за которой она пропустила существенное количество тренировочных часов. В октябре спортсменка возобновила занятия, но затем слегла с болезнью. Недавно было объявлено, что пятый этап Кубка России она также пропустит.

А 3 декабря глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что в Москву с большой долей вероятности не приедет и заболевшая Елизавета Туктамышева. Он не уточнил причину, однако вскоре стало известно, что тест 23-летней фигуристки на коронавирус дал положительный результат.

Позднее ФФККР со ссылкой на тренера Евгения Рукавицына объявила, что COVID-19 болен и Дмитрий Алиев, ранее заявленный для участия в этапе. В последнее время спортсмен находился дома и лечился от пневмонии, потом у него диагностировали коронавирусную инфекцию.

«Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», — добавил Рукавицын.

Затем последовало официальное подтверждение относительно положительного теста Туктамышевой на COVID-19. «Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

В обновленном списке участников заключительного этапа Кубка страны не оказалось имен других учеников Мишина, тренирующихся вместе с Туктамышевой, — Михаила Коляды и Анастасии Гуляковой. Тем не менее журналист Владислав Жуков в Telegram-канале «Лапидарность» заверил, что у фигуристов нет коронавируса.

«Ребята приболели, но не тем самым. Это на 200%», — написал он.

Сам Мишин объявил, что кроме Туктамышевой из его команды коронавирусом инфицирован только юниор Глеб Лутфуллин. Остальные столкнулись с другими недомоганиями.

«Кто-то из спортсменов переболел коронавирусом, кто-то уже восстановился, кто-то сейчас пропустит этап Кубка России в Москве из-за травм. Но все идет в запланированном режиме», — обнадежил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Так или иначе, пропуск этапа в Москве этими спортсменами и фигуристами Мишина в частности — невосполнимая потеря для турнира. Туктамышева несколькими неделями ранее неожиданно выиграла Гран-при России, а Гулякова стала приятным открытием старта, финишировав на третьем месте. Коляда же завоевал золото в соревнованиях у мужчин.

На текущий момент ситуация складывается таким образом: не выполнили обязательный критерий для попадания на чемпионат России — участие в двух этапах Кубка — 19 членов национальной сборной. Туктамышева, Коляда, Алиев и Гулякова должны были преодолеть эту планку как раз на предстоящем турнире в Москве.

О возможности предоставить место на чемпионате России вне правил еще некоторое время назад рассуждали только для Медведевой. Теперь же, чтобы сохранить максимальный интерес к предстоящему турниру, исключение придется делать для практически десятка фигуристов. Пойдет ли на это ФФККР, пока неизвестно.