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Нормально посидели: коронавирус скосил российских фигуристов накануне Кубка 

News.ru 1 час назад
Ни один старт Кубка России по фигурному катанию не проходил без потерь участников. Хронические травмы спины, проблемы с коленями, пневмония — какие только проблемы не преследовали фигуристов. Однако такого огромного количества снятий, как перед заключительным этапом Кубка России, не было никогда. Меньше чем за двое суток до старта Кубка страны стало известно, что принять участие в турнире не смогут почти все лидеры сборной, причём некоторые из-них по причине положительного теста на COVID-19. Как так получилось, что российские фигуристы в один момент заразились коронавирусом? Неужели американский журналист не зря бил в набат? NEWS.ru разбирается в сложившейся непростой ситуации.
То, что в пятом этапе Кубка России не смогут принять участие танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, спортивный дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а также Евгения Медведева, было известно заранее. Но 3 декабря список значительно обновился — Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Анастасия Гулякова, танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пополнили лазарет фигуристов. Что важно, в группе «новичков» как минимум у двоих фигуристов — Туктамышевой и Алиева — положительный тест на коронавирус. И что-то подсказывает, что это не совпадение.

Американец был прав?

Две недели назад в «Мегаспорте» прошёл московский этап Гран-при. Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пришлось приложить огромные усилия, чтобы сохранить национальный этап. На фоне отмен состязаний в других странах (Франция, Канада) подобный жест со стороны федерации был сродни подвигу. Но одним подвигом в ФФККР решили не ограничиваться. Чиновники фигурного катания допустили на соревнования болельщиков. Естественно, на трибуны «Мегаспорта» могло попасть лишь ограниченное количество людей и все без исключения должны были выполнять предписанные меры предосторожности: начиная от ношения масок и перчаток и заканчивая соблюдением социальной дистанции. Свой свод правил, который в большинстве пунктов перекликался с общими мерами, был в том числе у тренеров и участников соревнований.
В любой другой ситуации турнир, скорее всего, прошёл бы без нареканий (на льду кипели такие страсти, что мало кто отвлекался на посторонние факторы), да только одним из гостей прошедшего в Москве турнира был американский журналист Филип Херш. В первый же день соревнований он разразился гневным постом на своей странице в Twitter в отношении того, что на Гран-при России не соблюдаются меры предосторожности в связи с эпидемией коронавируса.
Похоже, Россия играет в русскую рулетку, допуская зрителей на соревнование. Россия — на пятом месте по количеству случаев коронавируса среди всех стран мира, вчера (19 ноября) было больше 23 тысяч заражённых и 463 летальных исхода. К тому же, спортсмены и тренеры обнимаются и целуются после завершения выступлений, — написал в Twitter Херш.
В подобном поведении журналист нашёл пренебрежение к регламенту Международного союза конькобежцев (ISU) и пообещал уведомить об этом организацию.

Выясняется, что Россия пренебрегает обоими пунктами медицинского регламента ISU касательно фигуристов и игнорирует ключевые рекомендации, разрешая поцелуи в щёку между спортсменами и тренерами, объятия и разрешая не носить маски, — заключил журналист.

Поначалу никто не воспринял всерьёз слова американца. Типичные нападки со стороны Запада — сколько раз мы подобное видели. Однако сейчас последние известия заставляют взглянуть на ситуацию под другим углом.
Посудите сами. Участие в Гран-при принимали следующие спортсмены: Туктамышева, Коляда, Алиев, Гулякова, танцевальный дуэт Загорски и Гурейро. Барабанная дробь. Это именно та группа фигуристов, о заболеваниях которых стало известно. Причём ещё раз отметим, у двоих из них выявили коронавирус. Об остальных причинах болезни пока неизвестно.

Банкет с последствиями

В этой истории есть ещё одна интересная деталь. После выступлений в людном «Мегаспорте», где, возможно, не все с должным вниманием относились к соблюдению предписанных мер, для фигуристов был организован банкет, где правила безопасности не соблюдались от слова «совсем».