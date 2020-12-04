Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что чемпионка Европы Алена Косторная заразилась коронавирусом. Фигуристка пропустит этап Кубка России в Москве, который пройдет на арене "Мегаспорт" с 5 по 8 декабря.
"У нее положительный тест на коронавирус", — цитирует Когана РИА "Новости".
В нынешнем сезоне Косторная взяла серебро на Гран-при России и заняла второе место на четвертом этапе Кубка страны.
Ранее сообщалось, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева сдала положительный тест на коронавирус.