Роднина раскритиковала заболевших COVID фигуристов

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о банкете спортсменов после Гран-при России по фигурному катанию. После мероприятия коронавирусом заразились чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, победительница первенства Европы — 2020 Алена Косторная, а также действующий чемпион континента Дмитрий Алиев.
"Вот, значит, и ответственность. В Европе за это налагаются штрафы. Пока у нас людей не будут рублем наказывать, установленные правила видимо, не подействует", — цитирует Роднину РИА "Новости".
Туктамышева, Косторная и Алиев пропустят этап Кубка России в Москве, который пройдет с 5 по 8 декабря на арене "Мегаспорт". Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в сторис Instagram фотографию четырех отрицательных тестов на коронавирус.