Продюсер Яна Рудковская рассказала о психологической экспертизе, которую прошел ее семилетний сын Александр после публикации в СМИ материала о том, что он болен синдромом Аспергера.
«Саша проходил унизительные для здорового мальчика психологические исследования. Все эти исследования ради того, чтобы ни один больше говноканал или сайт с сомнительной репутацией не могли более писать подобные вещи ни про одного ребенка в нашей стране!» — написала Рудковская в Telegram.
Продюсер отметила, что будет добиваться с адвокатом Александром Добровинским закона о СМИ, запрещающего подобные публикации.
«Что же касается уголовного дела, будем доводить это до суда и судить тех, кто причинил боль маленькому мальчику и его родителям!» — написала Рудковская.
Ранее сообщалось, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгений Плющенко получил психологическую травму.