«Саша проходил унизительные для здорового мальчика психологические исследования. Все эти исследования ради того, чтобы ни один больше говноканал или сайт с сомнительной репутацией не могли более писать подобные вещи ни про одного ребенка в нашей стране!» — написала Рудковская в Telegram.