Тутберидзе опровергла переход на удаленку

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла переход на дистанционную работу из-за того, что у нее простудное заболевание. Об этом она сообщила в stories в Instagram.
Ранее Ренат Лайшев, генеральный директор центра спорта "Самбо-70", в который входит отделение "Хрустальный", где тренируется группа Тутберидзе, сообщил ТАСС, что тренер перешла на удаленную работу из-за простуды.
"Всем привет, уважаемый Ренат Алексеевич, мы здоровы, — написала Тутберидзе. — Чувствуем себя вроде хорошо, симптомов и простудных заболеваний нет. Спасибо вам огромное за заботу, мы на своем рабочем месте".
Под руководством Тутберидзе тренируются двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.