Тутберидзе опровергла переход на удаленку

"Всем привет, уважаемый Ренат Алексеевич, мы здоровы, — написала Тутберидзе. — Чувствуем себя вроде хорошо, симптомов и простудных заболеваний нет. Спасибо вам огромное за заботу, мы на своем рабочем месте".