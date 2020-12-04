«Сразу же, когда я приезжаю в Японию, я первым делом ищу магазин именно FamilyMart. Бегу туда и покупаю дынную булочку. Она зеленая с дынным оранжевым кремом внутри. И это вот прямо чистое наслаждение. Это первым делом я делаю», — сказала Медведева в прямом эфире ютуб-канала J FEST.