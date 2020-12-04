Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказал, что покупает в первую очередь, когда приезжает в Японию.
«Сразу же, когда я приезжаю в Японию, я первым делом ищу магазин именно FamilyMart. Бегу туда и покупаю дынную булочку. Она зеленая с дынным оранжевым кремом внутри. И это вот прямо чистое наслаждение. Это первым делом я делаю», — сказала Медведева в прямом эфире ютуб-канала J FEST.
Медведева известна своей любовью к Японии. В Стране восходящего солнца у россиянки великое множество поклонников, а сама она почти никогда не отказывается от приглашения японцев выступить в тамошних ледовых шоу.