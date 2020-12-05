Матч-центр
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Матч-центр
28 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Арсенал
Арсенал
0 0
Зенит Зенит
Химки
Химки
1 0
Краснодар Краснодар
Ростов
Ростов
4 1
Динамо М Динамо М
28 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
1 1
Кадис Кадис
Валенсия
Валенсия
0 1
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
0 1
Севилья Севилья
28 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Арминия Арминия