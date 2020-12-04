— Почему мы должны ее жалеть? Когда она великолепно выступала, мы все ее хвалили. Когда она плохо выступала — ее критиковали. Это абсолютно нормально, вся жизнь так устроена. Сегодня ты на пьедестале — завтра в канаве. Ничего страшного. Надо из этой канавы потихоньку выбираться и опять тебя будут хвалить. Но если уж ты решил сделать делом своей жизни какую-то другую профессию, то надо также работать, как ты тренировался на своей основной работе. Мы все, когда переходили на комментаторскую работу столько учились, шишек набили, столько критики в свое время получили. Столько же, сколько она получила шишек, пока она тренировалась на пути к «золоту» Пхенчхана, падая и вставая. У нас был такой же путь, просто в своей деятельности. И обижаться на то, что ее сейчас критикуют не стоит. Алине нужно эту критику услышать, понять и сделать выводы. Если ты вышел на соревнования неподготовленный — то ты их проиграешь. Так и Алина «проиграла» свою роль ведущей на «Ледниковом периоде. (Рустам Имамов).