«Давайте выставим на Олимпиаду и потребуем золота»

Недавно телекомментатор Иоланда Чен высказала свое мнение по поводу участия Алины Загитовой в «Ледниковом периоде» в качестве ведущей. Чен жестко раскритиковала выбор Первого канала, а также способности Алины, употребляя такие выражения, как «это провал», «она — слабое звено», «это ни в какие ворота не лезет» и им подобные.

Возмущению поклонников олимпийской чемпионки по фигурному катанию не было предела! Публично вступиться за Загитову решили и профессионалы.

Комментатор Ольга Богословская , чемпионка мира по легкой атлетике, отметила, что Загитову выбрали потому, что она — спортивный бренд, и это должно привлечь дополнительное внимание к «Ледниковому периоду». При этом, хотя, Алина заметно прибавляет по ходу проекта, ей еще есть, чему поучиться.

— Если бы это была не Загитова, а обычная девочка — извините, та же Бузова 15 лет назад, — я бы сказала, что «Ледниковый» — настоящий провал. Но жизнь предсказать нельзя, и нельзя рассматривать Алину отдельно от ее востребованности и заслуг, — утверждает Ольга Богословская.

Вступилась за Алину также известный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко , пояснив, что Загитову приглашают вести шоу пока не за журналистские, а за спортивные заслуги, и это очевидный факт.

— Давайте Иоланду Чен поставим на коньки, выставим на Олимпиаду и будем требовать золота в женском одиночном катании? Ну это же абсурд! Загитова — такая, какая есть. Она говорит интересно и выразительно, по-своему выражает свои мысли, у нее есть свое мнение и видение фигурного катания. В чем проблема? — удивляется Инна Германовна.

59-летняя Иоланда Чен выступала в пятиборье, затем в тройном прыжке и прыжках в длину. В 1995 году завоевала золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате мира в закрытых помещениях, установив мировой рекорд. После окончания спортивной карьеры стала телекомментатором. Несколько лет назад ее приглашали комментировать соревнования по фигурному катанию — вероятно потому, что в раннем детстве она начинала с этого вида спорта, потом переключившись на легкую атлетику. Болельщики тогда пришли в ужас от комментариев Иоланды Чен: она путалась в прыжках и правилах и даже фамилии известных топ-фигуристов не могла назвать правильно.