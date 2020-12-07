Авербух рассказал о работе своей школе в Крыму 

Призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым рассказал о работе школы зимних видов спорта «Наследие», которую он открыл в Крыму, а также поделился планами открытие такие же центры в Ессентуках и Ставрополе.
«Сейчас я занимаюсь продвижением своей школы «Наследие», которую я открыл в Крыму. Это центр зимних видов спорта, который мы открыли при поддержке Министерства спорта Крыма. Нам удалось это сделать в кротчайшие сроки.
Еще я работаю над тем, чтобы такие проекты появились в Ессентуках и Ставрополе. Мы уже начали готовить быстровозводимый ледовый центр, который через несколько месяцев примет первых детей.
Ну и еще жду, когда закончатся ограничения пандемии, а мы сможем радовать наших телезрителей спектаклями и шоу», — поведал Авербух.