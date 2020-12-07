Исинбаеву потребовали убрать с ТВ

Двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву затравили за судейство в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Сотни гневных комментариев появились в Instagram спортсменки.

«Худшая судья на свете», — написала пользователь с ником anna_dizha. «Гнать вас из жюри», — отметила tatiana_poz2070. «Уходите из проекта. Не позорьтесь! Вы даже нормально обосновать свои оценки не можете, несете фигню какую-то!» — добавила _alena_kalinicheva.

Новый сезон «Ледникового периода» стартовал 3 октября на Первом канале. Шоу, в котором профессиональные фигуристы катаются в парах со знаменитостями, выходит в эфир с 2007 года. Соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне стала олимпийская чемпионка Алина Загитова . Из-за этого она снялась с контрольных прокатов сборной России , заявив, что хочет сосредоточиться на работе телеведущей.

Помимо двух побед на ОИ, Исинбаева завоевала четыре золота чемпионата мира в помещении и три — на открытом воздухе. За карьеру легкоатлетка установила 28 мировых рекордов. Исинбаева объявила об уходе из спорта в 2015 году. Она является председателем Ассоциации студенческих спортклубов.