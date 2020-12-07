"Я ему могу сказать одно — ты не воин, чтобы с тобой воевать, ты просто клоун. Зачем он пишет оскорбительные вещи на миллионную аудиторию, ни разу не пожав мне руки и не увидев меня, — не понимаю", — цитирует Чопозова "Спорт-Экспресс".