Бывший президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов высказался о словах олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.
Экс-глава организации, предлагавший поднять возрастной ценз в фигурном катании, подал в отставку после трех месяцев работы. После этого Ягудин выразил надежду, что на должность придут "адекватные люди".
"Я ему могу сказать одно — ты не воин, чтобы с тобой воевать, ты просто клоун. Зачем он пишет оскорбительные вещи на миллионную аудиторию, ни разу не пожав мне руки и не увидев меня, — не понимаю", — цитирует Чопозова "Спорт-Экспресс".
Ранее Ягудин высмеял падение двукратного победителя Игр Евгения Плющенко на Олимпиаде-2002.