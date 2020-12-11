Чемпионата Европы по фигурному катанию не будет. Это больно, но предсказуемо. Главный турнир континента, который должен был принять Загреб в конце января, не устоял, в отличие от других видов спорта. Российским болельщикам эта ситуация не понравилась.

«Почему футбольные турниры проводят и никого не смущает, что 22 мужика в непосредственном контакте и без масок? А фигурку отменяют? Где логика?» — пишет в инстаграме пользователь с ником verba_verba_verba.

«Наверное, не хотят видеть сильных спортсменов из России», — предполагает в ответ anastasiataurus2015.

«Отменяют не только из-за пандемии, но и из-за финансирования, по сравнению с футболом, ФК не такой уж и богатый вид спорта, как и любой вид на коньках», — справедливо отмечает queenalzagii.

«Жалко ТЩК, 2 сезон нет возможности взять свои медали», — пишет a_nastasiya_23.

«Печально конечно, зато Алена будет еще год действующей чемпионкой Европы», — омечает inna_e. s_.

Кто-то уже вызывает опасения относительно чемпионата мира. Хотя ISU заверяет, что в руководители мировой фигурки сделают все, чтобы сохранить главный турнир сезона.

«Мне кажется, что и чемпионата мира тоже не будет в этом году», — грустит _sharipova_l.

«Да распустите уже всех фигуристов… Утомили уже… Все фигурное катание убивают», — категорична irina_zapolnova.

«Надеюсь, мир хотя бы отстоят… Думаю, если бы хотели сохранить — сохранили бы. Боятся, что все медали будут наши», — анализирует ситуацию olga_1303_.

Нашлись и те, кто считает отмену логичным решением. А кто-то предложил провести турнир в онлайн-режиме.

«Ну хоть на западе умные люди. У нас все болеют, но продолжаются соревнования ну как и во всей стране в принципе типа ничего не происходит», — отмечает в одном из пабликов ВК Екатерина Долманова.