«Почему футбольные турниры проводят и никого не смущает, что 22 мужика в непосредственном контакте и без масок? А фигурку отменяют? Где логика?» — пишет в инстаграме пользователь с ником verba_verba_verba.
«Наверное, не хотят видеть сильных спортсменов из России», — предполагает в ответ anastasiataurus2015.
«Отменяют не только из-за пандемии, но и из-за финансирования, по сравнению с футболом, ФК не такой уж и богатый вид спорта, как и любой вид на коньках», — справедливо отмечает queenalzagii.
«Жалко ТЩК, 2 сезон нет возможности взять свои медали», — пишет a_nastasiya_23.
«Печально конечно, зато Алена будет еще год действующей чемпионкой Европы», — омечает inna_e. s_.
«Мне кажется, что и чемпионата мира тоже не будет в этом году», — грустит _sharipova_l.
«Да распустите уже всех фигуристов… Утомили уже… Все фигурное катание убивают», — категорична irina_zapolnova.
«Надеюсь, мир хотя бы отстоят… Думаю, если бы хотели сохранить — сохранили бы. Боятся, что все медали будут наши», — анализирует ситуацию olga_1303_.
«Ну хоть на западе умные люди. У нас все болеют, но продолжаются соревнования ну как и во всей стране в принципе типа ничего не происходит», — отмечает в одном из пабликов ВК Екатерина Долманова.
«С современными технологиями ЧЕ можно было бы спокойно проводить путем онлайн/тв трансляций. Сложно, странно, не те эмоции, но лучше так, чем совсем все отменять», — предлагает Алексей Агафонов.