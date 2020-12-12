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5 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Локомотив М
3
—
1
Рубин
Спартак М
5
—
1
Тамбов
Зенит
5
—
1
Урал
5 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Леванте
3
—
0
Хетафе
Севилья
0
—
1
Реал Мадрид
Атлетико М
2
—
0
Вальядолид
5 декабря
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Арминия
2
—
1
Майнц
Кёльн
2
—
2
Вольфсбург
Фрайбург
2
—
2
Боруссия М
5 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Бёрнли
1
—
1
Эвертон
Манчестер Сити
2
—
0
Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
1
—
3
Манчестер Юнайтед
6 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Ростов
0
—
1
Уфа
Динамо М
1
—
0
Арсенал
ЦСКА
2
—
2
Химки
6 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Гранада
3
—
3
Уэска
Осасуна
0
—
2
Бетис
Вильярреал
0
—
0
Эльче
6 декабря
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Вердер
1
—
2
Штутгарт
Шальке-04
0
—
3
Байер
6 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
1
—
5
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
1
—
2
Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
2
—
0
Арсенал